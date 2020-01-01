Рома - Торино 0:2 Видео голов и обзор матча Серии А
Дубль Андрея Белотти принес победу "быкам".
Рома уступила Торино в рамках 18 тура чемпионата Италии. Дубль Андреа Белотти принес гостям победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Торино:
Рома - Торино 0:2
Голы: Белотти, 45, 86 (с пенальти)
Рома: Лопес - Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци - Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63) - Дзаньоло (Ундер,88), Перотти (Калинич, 73), Джеко.
Торино: Сиригу - Нкулу, Иццо, Джиджи - де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ласкальт, 89) - Беренгер (Адопо, 90+6), Верди (Мейте, 69) - Белотти
Предупреждения: Диавара, Верету, Коларов, Манчини, Флоренци - Иццо, Верди.
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