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Рома - Торино 0:2 Видео голов и обзор матча Серии А

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Дубль Андрея Белотти принес победу "быкам".

Рома - Торино: видео обзор матча
Рома - Торино: видео обзор матча
Getty Images

Рома уступила Торино в рамках 18 тура чемпионата Италии. Дубль Андреа Белотти принес гостям победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Торино:

Рома - Торино 0:2

Голы: Белотти, 45, 86 (с пенальти) 

Рома: Лопес - Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци - Пеллегрини, Диавара, Верету (Мхитарян, 63)  - Дзаньоло (Ундер,88), Перотти (Калинич, 73), Джеко.

Торино: Сиригу - Нкулу, Иццо, Джиджи - де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ласкальт, 89) - Беренгер (Адопо, 90+6), Верди (Мейте, 69) - Белотти

Предупреждения: Диавара, Верету, Коларов, Манчини, Флоренци - Иццо, Верди. 

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Теги: футбол, Рома, Торино, видео голов, обзор матча, чемпионат Италии, Серия А
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