Балотелли подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов Лацио
Арбитру пришлось на некоторое время остановить матч.
Нападающий Брешии Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков Лацио во время матча 18 тура чемпионата Италии (1:2).
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Во время поединка фанаты римского клуба выкрикивали оскорбительные кричалки, о чем итальянец сообщил главному судье встречи. Арбитр приостановил поединок на несколько минут после чего матч продолжился.
Позже Балотелли прокомментировал поведение болельщиков:
“Фанаты Лацио, которые сегодня были на стадионе - позор вам!“ - написал Балотелли на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, когда возвращался домой с новогодней вечеринки.
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