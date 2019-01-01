Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович: Я уже не могу играть как 10 лет назад, но я знаю, на что способен

Комментариев: 0
Шведский футболист готов показывать лучшие качества в Милане.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в миланский клуб.

“Когда я получил травму в Манчестер Юнайтед, то многие говорили, что я не смогу вернуться. Я усердно работал, чтобы вернуться на футбольное поле.

Читай также: Ибрагимович: Я всегда говорил, что Милан - это мой дом

Конечно, я уже не могу играть как десять лет назад, но я все равно знаю, на что я способен. Вместо того, чтобы быстро бежать теперь я могу пробить с 40 метров. 

Я понимаю, что в Милане невероятное давление. От нас ждут результатов, поэтому нам нужно добиться большего. 

Мне хочется, чтобы мы улучшили свое положение. Если говорить обо мне, то я хочу получить столько удовольствия, насколько это возможно“, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что Милан официально представил Ибрагимовича. Отметим, что шведский нападающий изменил решение выбора номера.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь