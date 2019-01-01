Ибрагимович: Я уже не могу играть как 10 лет назад, но я знаю, на что способен
Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в миланский клуб.
“Когда я получил травму в Манчестер Юнайтед, то многие говорили, что я не смогу вернуться. Я усердно работал, чтобы вернуться на футбольное поле.
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Конечно, я уже не могу играть как десять лет назад, но я все равно знаю, на что я способен. Вместо того, чтобы быстро бежать теперь я могу пробить с 40 метров.
Я понимаю, что в Милане невероятное давление. От нас ждут результатов, поэтому нам нужно добиться большего.
Мне хочется, чтобы мы улучшили свое положение. Если говорить обо мне, то я хочу получить столько удовольствия, насколько это возможно“, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, что Милан официально представил Ибрагимовича. Отметим, что шведский нападающий изменил решение выбора номера.
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