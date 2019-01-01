Ибрагимович: Милан вернул мне ощущение счастья футбола после Барселоны

Швед признался, что сейчас он получает больше предложений, чем десять лет назад.

Форвард Милана Златан Ибрагимович рассказал, почему решил вернуться в команду.

“В 38 лет у меня больше предложений, чем было в 28. Милан вернул мне ощущение счастья футбола после Барселоны. Я пришел сюда, чтобы улучшить ситуацию.

Команда не показывает хороших результатов, особенно последний матч. Но сезон - это не спринт, а - марафон. Нужно много работать и верить.

Я не потерял страсть к тому, чем занимаюсь. Я настроен позитивно и выкладываюсь на 200%. А если бы я не верил, то не сидел бы сейчас тут“, - приводит слова Ибрагимовича Football-Italia.

Ибрагимович уже выступал за Милан с 2010 по 20212 год.

Накануне Милан официально представил Златана Ибрагимовича.