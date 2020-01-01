Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус подписал полузащитника Аталанты

Комментариев: 0
Деян Кулушевски присоединится к туринцам в конце сезона.
Деян Кулушевски
Деян Кулушевски
FC Juventus

Полузащитник Аталанты Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды за Парму, подписал контракт с Ювентусом, сообщает пресс-служба туринцев. 

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Она может увеличиться еще на 9 миллионов в качестве различных бонусов.

До конца сезона-2019/20 Кулушевски будет играть за Парму.

В этом сезоне Деян Кулушевски принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, где забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Поделись:
Теги: футбол, Деян Кулушевски, Ювентус, Парма, Аталанта
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь