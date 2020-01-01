Ювентус подписал полузащитника Аталанты

Деян Кулушевски присоединится к туринцам в конце сезона.

Полузащитник Аталанты Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды за Парму, подписал контракт с Ювентусом, сообщает пресс-служба туринцев.

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Она может увеличиться еще на 9 миллионов в качестве различных бонусов.

До конца сезона-2019/20 Кулушевски будет играть за Парму.

В этом сезоне Деян Кулушевски принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, где забил четыре гола и отдал семь результативных передач.