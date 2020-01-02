Ибрагимович: Хочу помочь Милану улучшить ситуацию
Швед отметил, что он полон решимости и уверенности.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в команду.
“Я показал все доступные номера своим детям и они выбрали 21, поэтому я его оставил.
Что касается меня, то я не изменился. Я все так же полон решимости и уверенности. Разве я когда-то чего-то боялся? Нет.
Моя цель - помочь клубу и команде улучшить ситуацию. Я сделаю все, что в моих силах.
Все счастливы, я получил очень много сообщений с поздравлениями. Наконец-то все официально“, - рассказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.
🗣️ @Ibra_official: “Confident, hungry and determined“— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020
🎙️ Ibra: “Ho voglia, fame e fiducia“#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/nhKlOYCAd5
Напомним, накануне Милан официально представил Ибрагимовича.
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