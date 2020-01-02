Ибрагимович: Хочу помочь Милану улучшить ситуацию

Швед отметил, что он полон решимости и уверенности.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в команду.

“Я показал все доступные номера своим детям и они выбрали 21, поэтому я его оставил.

Что касается меня, то я не изменился. Я все так же полон решимости и уверенности. Разве я когда-то чего-то боялся? Нет.

Моя цель - помочь клубу и команде улучшить ситуацию. Я сделаю все, что в моих силах.

Все счастливы, я получил очень много сообщений с поздравлениями. Наконец-то все официально“, - рассказал Ибрагимович в интервью клубному телевидению.

Напомним, накануне Милан официально представил Ибрагимовича.