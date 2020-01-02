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Ибрагимович: Я всегда говорил, что Милан - это мой дом

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Швед отметил, что болельщики команды скоро снова запрыгают от радости.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Златан Ибрагимович прокомментировал клубному телеканалу Милана свое прибытие в Италию.

“Я помню, как приехал сюда много лет назад. Важно то, что я снова здесь, я очень счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом - наконец я вернулся. Я выступал за другие клубы, но я вернулся, а это главное.

Что я могу сказать болельщикам? Наконец-то я здесь. Ждите меня на Сан-Сиро, и мы снова запрыгаем от радости“, - заявил швед.

Отметим, что Милан представит Златана Ибрагимовича на пресс-конференции завтра, 3 января.

Шведский футболист уже успел выбрать себе номер, который носил во время первого периода в клубе.

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Теги: футбол, Милан, Златан Ибрагимович
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