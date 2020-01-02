Ибрагимович: Я всегда говорил, что Милан - это мой дом
Швед отметил, что болельщики команды скоро снова запрыгают от радости.
Форвард Златан Ибрагимович прокомментировал клубному телеканалу Милана свое прибытие в Италию.
“Я помню, как приехал сюда много лет назад. Важно то, что я снова здесь, я очень счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом - наконец я вернулся. Я выступал за другие клубы, но я вернулся, а это главное.
Что я могу сказать болельщикам? Наконец-то я здесь. Ждите меня на Сан-Сиро, и мы снова запрыгаем от радости“, - заявил швед.
IZ landed 🛬— AC Milan (@acmilan) January 2, 2020
And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP
Отметим, что Милан представит Златана Ибрагимовича на пресс-конференции завтра, 3 января.
Шведский футболист уже успел выбрать себе номер, который носил во время первого периода в клубе.
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