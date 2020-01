Ибрагимович: Я всегда говорил, что Милан - это мой дом

Форвард Златан Ибрагимович прокомментировал клубному телеканалу Милана свое прибытие в Италию.

“Я помню, как приехал сюда много лет назад. Важно то, что я снова здесь, я очень счастлив. Я всегда говорил, что это мой дом - наконец я вернулся. Я выступал за другие клубы, но я вернулся, а это главное.

Что я могу сказать болельщикам? Наконец-то я здесь. Ждите меня на Сан-Сиро, и мы снова запрыгаем от радости“, - заявил швед.

IZ landed 🛬

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP