Ибрагимович прибыл в Милан для подписания контракта
Болельщики клуба сходят с ума.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович прибыл в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с “россонери“.
🔴⚫2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit pic.twitter.com/d8OTTyYh8i— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 2, 2020
Отметим, что болельщики миланского клуба перекрыли дорогу автомобилю, в котором находится швед.
Ранее стало известно о том, что Златан станет игроком Милана. Шведский футболист успел выбрать себе номер, который носил во время первого периода в клубе.
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