Ибрагимович прибыл в Милан для подписания контракта

Болельщики клуба сходят с ума.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прибыл в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с “россонери“.

Отметим, что болельщики миланского клуба перекрыли дорогу автомобилю, в котором находится швед.

Ранее стало известно о том, что Златан станет игроком Милана. Шведский футболист успел выбрать себе номер, который носил во время первого периода в клубе.