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Ибрагимович прибыл в Милан для подписания контракта

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Болельщики клуба сходят с ума.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прибыл в Милан, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с “россонери“.

Отметим, что болельщики миланского клуба перекрыли дорогу автомобилю, в котором находится швед.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🦁 #IZBACK 🔥 @fraporzio

Публикация от 433 (@433)

Ранее стало известно о том, что Златан станет игроком Милана. Шведский футболист успел выбрать себе номер, который носил во время первого периода в клубе.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, футбол
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