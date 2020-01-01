Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду может продлить контракт с Ювентусом

Комментариев: 0
"Бьянконери" довольны игровыми показателями португальца.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Руководство Ювентуса рассматривает возможность продления контракта с нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "бьянконери" довольны работой португальца в текущем сезоне. При этом пока неизвестно, на какой срок Ювентус может предложить новое соглашение.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах Серии А.

Напомним, недавно Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь