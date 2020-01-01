Роналду может продлить контракт с Ювентусом

"Бьянконери" довольны игровыми показателями португальца.

Руководство Ювентуса рассматривает возможность продления контракта с нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "бьянконери" довольны работой португальца в текущем сезоне. При этом пока неизвестно, на какой срок Ювентус может предложить новое соглашение.

В нынешнем сезоне 34-летний португалец забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах Серии А.

Напомним, недавно Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards.