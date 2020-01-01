Ювентус готов заплатить 35 миллионов за 19-летнего полузащитника

"Старая сеньора" верит в прогресс молодого футболиста.

Ювентус согласовал трансфер полузащитника Аталанты Деяна Кулусевски, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Ювентус готов заплатить за футболиста 35 миллионов евро плюс бонусы.

После договоренности с Аталантой, туринский клуб приступит к обсуждению личного контракта Кулусевски.

Отметим, что в нынешнем сезоне 19-летний Кулусевски, который выступает в аренде в Парме, провел 17 матчей в Серии А, где сумел забить четыре гола и отдать семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рома хочет выкупить Смоллинга у Манчестер Юнайтед.