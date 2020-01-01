Экс-игрок Милана: Когда Ибрагимович повышает голос, то нужно этого бояться

Швед улучшит дисциплину в Милане.

Бывший футболист Милана Антонио Кассано прокомментировал приход шведского нападающего Златана Ибрагимовича в клуб.

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“80% одноклубников Злата не заслуживают играть в Милане. Но я уверен в том, что переход Ибрагимовича заставит их улучшить работу.

На тренировках он заставляет вас усердно работать, и если он видит, что кто-то начинает тренироваться не так, как следует, то он повышает голос.

Когда он повышает голос, то нужно этого бояться“, - рассказал Кассано для Sky Sports Italia.

Ранее стало известно, какой номер Златан выбрал в Милане.