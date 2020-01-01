Пьянич: Футболисты Ювентуса еще не привыкли к Сарри

Полузащитник туринцев считает, что итальянский специалист должен узнать их лучше.

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал работу команды под руководством Маурицио Сарри.

“Были некоторые тактические моменты, на которые мы могли положиться после пяти лет с Массимилиано Аллегри. Мы привыкли к определенному типу футбола, а вот с Маурицио Сарри многое изменилось. Нам нужно привыкнуть к тренеру, он все еще должен узнать нас получше.

Я не был бы слишком пессимистичен в отношении нашей ситуации, потому что мы продолжаем работать над достижением наших целей. Настоящий Ювентус вы увидите в феврале-марте“, - цитирует Пьянича Corriere dello Sport.

Ранее Маурицио Сарри назвал главную цель Ювентуса на сезон.