Рома хочет выкупить Смоллинга у Манчестер Юнайтед

Англичанин выступает за римлян на правах аренды.

Руководство Ромы хочет выкупить защитника Криса Смоллинга, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что римляне довольны игрой футболиста и хотят предложить за него манкунианцам 15 миллионов евро.

Сам игрок может получить пятилетний контракт с зарплатой в 3,2 миллионов евро в год.

Услугами англичанина также интересуется еще два итальянских клуба - Интер и Ювентус.

В этом сезоне Смоллинг сыграл за Рому 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола и сделал одну результативную передачу.