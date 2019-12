Роналду - футболист года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения премии состоялась в Дубае в воскресенье, 29 декабря, где и находится футболист в данный момент.

Футболист прилетел на курорт вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN