Роналду показал, как сыграл со своим сыном и мальчиком без ног
Футболист порадовал фаната и уделил ему время, поиграв мячом.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду во время своего отпуска в Дубае встретился с мальчиком без ног Али Турганбекову из Казахстана.
11-летний футбольный фанат часто встречается с известными футболистами, так ранее он побывал на тренировке сборной Украины, где поиграл с игроками и тренером Андреем Шевченко.
Али поиграл мячом с Роналду и его старшим сыном Криштиану-младшим, а видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.
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