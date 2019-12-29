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Роналду показал, как сыграл со своим сыном и мальчиком без ног

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Футболист порадовал фаната и уделил ему время, поиграв мячом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду во время своего отпуска в Дубае встретился с мальчиком без ног Али Турганбекову из Казахстана.

11-летний футбольный фанат часто встречается с известными футболистами, так ранее он побывал на тренировке сборной Украины, где поиграл с игроками и тренером Андреем Шевченко.

Али поиграл мячом с Роналду и его старшим сыном Криштиану-младшим, а видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

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Теги: Криштиану Роналду, видео
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