Роналду показал, как сыграл со своим сыном и мальчиком без ног

Футболист порадовал фаната и уделил ему время, поиграв мячом.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду во время своего отпуска в Дубае встретился с мальчиком без ног Али Турганбекову из Казахстана.

11-летний футбольный фанат часто встречается с известными футболистами, так ранее он побывал на тренировке сборной Украины, где поиграл с игроками и тренером Андреем Шевченко.

Али поиграл мячом с Роналду и его старшим сыном Криштиану-младшим, а видео футболист опубликовал на своей странице в Instagram.