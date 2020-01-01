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Галлиани: Ибрагимович не хотел переходить в ПСЖ

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Руководство команды было вынуждено продать шведа из-за финансовой ведомости.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани раскрыл детали перехода Златана Ибрагимовича в ПСЖ в 2012 году.

“Ибрагимович не хотел покидать Милан. Его продали, чтобы привести счета в порядок. Он всегда был тем игроком, который сам решает свою судьбу, за исключением этого случая.

Мы с ним выиграли чемпионат Италии в его первый год, последнее скудетто для Милана перед рекордом Ювентуса и Суперкубок Италии.

В январе 2012 года мы сделали все возможное для перехода Алешандре Пато в ПСЖ и приглашали Карлоса Тевеса из Манчестер Сити. Это мог быть дуэт мечты - Ибра и Тевес. Но все сорвалось. 

Я думаю, что мы могли продолжать выигрывать, потому что все еще были впереди Ювентуса. Но все изменилось: Милан финишировал вторым, а летом 2012 года старая гвардия покинула команду.

Златан какое-то время не разговаривал со мной. Как только он пережил разочарование от вынужденного ухода из Милана, он дал интервью, в котором высоко оценил наши отношения“, - приводит слова Галлиани Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 

Напомним, Златан Ибрагимович вернулся в Милан.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, ПСЖ, Милан
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