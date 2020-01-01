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Ибрагимович: Я хочу помочь Милану переломить ход сезона

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Швед готов помочь "россонери" улучшить положение в турнирной таблице.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Футболист Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свой возвращение в итальянский клуб.

“Сейчас я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю. Я люблю город Милан.

Мне хочется помочь партнерам и бороться за то, чтобы переломить ход текущего сезона в Серии А.

Я поставил себе определенные цели и буду делать все, чтобы их добиться“, - цитирует Ибрагимович официальный сайт Милана.

Ранее стало известно сколько швед будет получать в Милане.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, футбол
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