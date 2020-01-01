Ибрагимович: Я хочу помочь Милану переломить ход сезона
Швед готов помочь "россонери" улучшить положение в турнирной таблице.
Футболист Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свой возвращение в итальянский клуб.
“Сейчас я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю. Я люблю город Милан.
Мне хочется помочь партнерам и бороться за то, чтобы переломить ход текущего сезона в Серии А.
Я поставил себе определенные цели и буду делать все, чтобы их добиться“, - цитирует Ибрагимович официальный сайт Милана.
Ранее стало известно сколько швед будет получать в Милане.
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