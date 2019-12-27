Шведский нападающий заключил контракт с клубом.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в Милан, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ибрагимович подписал контракт до июня 2020 года с возможностью продления контракта на один сезон.

Ранее сообщалось сколько швед будет получать в Милане.