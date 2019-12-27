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Ибрагимович вернулся в Милан

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Шведский нападающий заключил контракт с клубом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в Милан, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ибрагимович подписал контракт до июня 2020 года с возможностью продления контракта на один сезон.

Ранее сообщалось сколько швед будет получать в Милане.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, футбол
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