Ибрагимович вернулся в Милан
Шведский нападающий заключил контракт с клубом.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в Милан, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ибрагимович подписал контракт до июня 2020 года с возможностью продления контракта на один сезон.
⚡🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
🔥🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/gYevxuk9SO— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
Ранее сообщалось сколько швед будет получать в Милане.
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