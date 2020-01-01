Малиновский претендует на звание лучшего игрока декабря в Аталанте

Украинец вошел в список номинированных игроков.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в список из 18 игроков, номинированных на звание лучшего игрока команды в декабре.

В этом месяце украинец сыграл четыре матча за Аталанту, где забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Отдать свой голос за Малиновского можно в соответствующей Google-форме.

Ранее сообщалось, что гол Руслана Малиновского оказался в списке лучших в чемпионате Италии за декабрь.