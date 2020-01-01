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Полузащитник Барселоны согласовал контракт с Интером - La Gazzetta dello Sport

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Артуро Видаль в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль продолжит карьеру в Интере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что стороны согласовали контракт до 2022 года.

Теперь Интер должен договориться с Барселоной о сумме трансфера. Ранее сообщалось, что руководство каталонцев хочет выручить за чилийца около 20 миллионов евро, тогда как миланцы готовы заплатить 12 миллионов.

В этом сезоне Видаль сыграл за Барселону 19 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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Теги: футбол, Артуро Видаль, Интер, Барселона
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