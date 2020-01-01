Ибрагимович подогрел слухи о трансфере в Милан

В соцсетях шведского форварда появилось фото с ярко-красными зрачками.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в Stories на своей страничке в Instagram опубликовал новое фото, тем самым подогрев слухи о своем трансфере в Милан.

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На снимке 38-летний футболист изображен с ярко-красными зрачками, подобно дьяволу. А, как всем известно, одно из прозвищ Милана - "дьяволы", плюс красный цвет - это цвет миланского клуба.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович подпишет контракт с Миланом, рассчитанный на шесть месяцев. Итальянские СМИ также назвали оклад футболиста в миланском клубе.