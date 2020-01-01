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СМИ назвали зарплату Ибрагимовича в Милане

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Ожидается, что звездный швед подпишет шестимесячный контракт с Миланом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Итальянские журналисты сообщили некоторые детали контракта нападающего Златана Ибрагимовича с Миланом.

По информации Lа Gazzetta dello Sport, соглашение между сторонами будет подписано на шесть месяцев. По условиям контракта, шведский футболист получит 3 миллиона евро.

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Также сообщается, что если Ибрагимович отыграет определенное число матчей и забьет установленное количество голов, то он сможет продлить контракт еще на один сезон с увеличением оклада до 4,5 миллионов евро.

Отметим, что Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси, но официально его контракт действует до 31 декабря, и только после этого уже будет объявлено о его переходе в Милан.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович рассказал, кто является его любимым футболистом.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, контракт, зарплата
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