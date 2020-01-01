СМИ назвали зарплату Ибрагимовича в Милане
Итальянские журналисты сообщили некоторые детали контракта нападающего Златана Ибрагимовича с Миланом.
По информации Lа Gazzetta dello Sport, соглашение между сторонами будет подписано на шесть месяцев. По условиям контракта, шведский футболист получит 3 миллиона евро.
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Также сообщается, что если Ибрагимович отыграет определенное число матчей и забьет установленное количество голов, то он сможет продлить контракт еще на один сезон с увеличением оклада до 4,5 миллионов евро.
Отметим, что Златан Ибрагимович покинул Лос-Анджелес Гэлакси, но официально его контракт действует до 31 декабря, и только после этого уже будет объявлено о его переходе в Милан.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович рассказал, кто является его любимым футболистом.
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