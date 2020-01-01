Стало известно, где Ибрагимович продолжит карьеру
Швед вернется в Италию.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернется в Италию, об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
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По информации источника, швед согласился перейти в Милан.
Златан подпишет контракт на полгода с возможностью продления в зависимости от выполнения условий. Соглашение должно быть подписано в ближайшее время.
Напомним, что Ибрагимович выступал в Милане в 2010–2012 годах, где сумел забить 56 голов.
Ранее сообщалось, что фанаты Мальме хотели отпилить ноги статуе Златана.
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