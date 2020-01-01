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Роналду: Возможно, я захочу почувствовать себя в роли тренера

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Португалец считает, что коуч должен передавать свою страсть команде.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не исключает, что в будущем может стать тренером.

“На данный момент я не заинтересован в том, чтобы стать тренером, но, может быть, однажды мне будет скучно, и я захочу почувствовать себя в этой роли. Никогда не говори никогда.

Если бы я стал тренером, я был бы, в первую очередь, мотиватором. Наставник должен передать свою страсть и талант команде.

Например, мне нравится веселиться, вести мяч, бить по воротам, забивать голы. И я обязан передать это команде“, - отметил Роналду в эфире DAZN Italy.

Ранее сообщалось, что Роналду выдал худший год по количеству голов за десятилетие.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду
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