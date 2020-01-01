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Полузащитник Лацио: Пока мы не можем вести борьбу за чемпионство

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Луис Альберто считает, что у его команды все еще нет менталитета победителей.
Луис Альберто
Луис Альберто
Getty Images

Хавбек Лацио Луис Альберто рассказал, сможет ли его команда завоевать титул чемпиона Серии А.

“Для Лацио пока нереально бороться за скудетто. Конечно, порой мы думаем о чемпионстве, но сейчас нам лучше забыть об этом.

Мы сможем бороться за титул, лишь закрепив менталитет победителей, а также сделав выводы из собственных ошибок.

Пока мы только в пути, но движемся в правильном направлении“, - цитирует футболиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На данный момент Лацио занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 36 очков.

Напомним, Лацио выиграл Суперкубок Италии, в финале обыграв Ювентус.

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Теги: футбол, Луис Альберто, чемпионат Италии, Серия А, Лацио
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