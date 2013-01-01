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Роналду выдал худший год по количеству голов за десятилетие

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В 2019 году португалец даже не вошел в топ-5 лучших бомбардиров.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в 2019 году не попал в список пяти лучших бомбардиров.

За календарный год португалец забил 39 голов - 25 за Ювентус и 14 - за сборную Португалии. Этот показатель является самым худшим для футболиста за последнее десятилетие, сообщает Marca.

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Стоит отметить, что с 2013 года, когда на счету Роналду было 69 голов за календарный год, его количество точных ударов неизменно снижалось - 61 в 2014 году, 57 - в 2015 году, 55 - в 2016 году, 53 - в 2017 году и 49 - в 2018 году.

Напомним, лучшим бомбардиром в 2019 году стал Роберт Левандовски, на счету которого 54 гола. В топ-5 также входят Лионель Месси (50), Килиан Мбаппе (44), Рахим Стерлинг (41) и Эран Захави (40). У Стерлинга еще есть шанс обойти Мбаппе - у него еще два матча до конца года.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду стали единственными, кто забил более 500 голов за десятилетие.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, сборная Португалии, футбол, статистика
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