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Гол Малиновского - в списке лучших в Серии А в декабре

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Украинец и еще 10 игроков поборются за звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Серия А традиционно представила список авторов лучших голов месяца.

В декабре в список лучших попали сразу 11 голов, среди которых наряду с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку попал и точный удар Руслана Малиновского за Аталанту в матче против Вероны.

Ранее сообщалось, что игрок Аталанты Руслан Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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Теги: Руслан Малиновский, Серия А, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, футбол, чемпионат Италии, лучший гол, видео
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