Гол Малиновского - в списке лучших в Серии А в декабре

Украинец и еще 10 игроков поборются за звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Италии.

Серия А традиционно представила список авторов лучших голов месяца.

В декабре в список лучших попали сразу 11 голов, среди которых наряду с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку попал и точный удар Руслана Малиновского за Аталанту в матче против Вероны.

Ранее сообщалось, что игрок Аталанты Руслан Малиновский подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.