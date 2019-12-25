Роналду с Санта-Клаусом на пляже поздравил фанатов с Рождеством

Португалец отправился на рождественские каникулы вместе со своей семьей.

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду воспользовался праздничной паузой между играми и отправился на небольшой отдых с семьей.

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Находясь на берегу моря, португалец не забыл поздравить своих фанатов с Рождеством. На страничке в Instagram Роналду опубликовал фото, где он вместе с Джорджиной Родригес и своими тремя детьми находится на пляже. Компанию им составил мужчина в костюме Санта-Клауса.

“Каждому мы желаем счастливого Рождества“, - написал Роналду под публикацией.

Ранее Криштиану Роналду вместе с партнерами по команде поздравили поклонников с праздником оригинальным видео.