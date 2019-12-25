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Роналду с Санта-Клаусом на пляже поздравил фанатов с Рождеством

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Португалец отправился на рождественские каникулы вместе со своей семьей.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду воспользовался праздничной паузой между играми и отправился на небольшой отдых с семьей.

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Находясь на берегу моря, португалец не забыл поздравить своих фанатов с Рождеством. На страничке в Instagram Роналду опубликовал фото, где он вместе с Джорджиной Родригес и своими тремя детьми находится на пляже. Компанию им составил мужчина в костюме Санта-Клауса.

“Каждому мы желаем счастливого Рождества“, - написал Роналду под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wish a Merry Christmas to everyone 🎅🏻🎄🙏

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее Криштиану Роналду вместе с партнерами по команде поздравили поклонников с праздником оригинальным видео.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, Рождество, фото
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