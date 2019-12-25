Игроки Ювентуса оригинальным видео поздравили фанатов с Рождеством
В Италии Рождество празднуют 25 декабря.
Игроки туринского Ювентуса поздравили своих фанатов с Рождеством, которое в католических странах празднуется 25 декабря.
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На официальной страничке "старой сеньоры" в Twitter было опубликовано оригинальное видео, в котором Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Аарон Ремзи и другие футболисты в необычных образах поздравляют фанатов.
"Каким бы ни был ваш образ жизни: С Рождеством, черным и белым", - гласит подпись к видео.
Qualsiasi sia il vostro modo di viverlo: BUON NATALE, BIANCONERI! 🎄⚪️⚫️#CHRISTMASHUP #ForzaJuvehttps://t.co/Yriw8CSvtW— JuventusFC (@juventusfc) 25 December 2019
Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Марио Манжукич покинул команду.
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