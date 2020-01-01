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Сарри назвал главную цель Ювентуса на сезон

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Ювентус должен победить в Лиге чемпионов.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился планами на следующий год.

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“Лига чемпионов должна быть нашей целью, но мы знаем силу наших соперников. Мы помним, что турнир проводится навылет, всегда будут риски и отдельные эпизоды.

Девиз? Продолжать выигрывать и убеждать.

Могу сомневаться, что так говорил Арриго Сакки, но это то, что и сейчас остается правильным: выигрывать, заслуживая победу, доминируя по ходу матчей.

Сейчас в нашей игре это прослеживалось лишь вспышками, но это все - часть пути, как я говорил ранее“, - цитирует Сарри сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов Ювентус проведет матч против Лиона.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювенту, футбол, Лига чемпионов
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