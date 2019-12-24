Нападающий Ювентуса покинул команду
Хорватский футболист перешел в катарский чемпионат.
Нападающий Ювентуса Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духаиль, об этом сообщается в Twitter нового клуба.
القسم الثاني ☕️👏🏻@DuhailSC pic.twitter.com/uZE2wU1Qcx— خليفة بن حمد (@KHK) December 24, 2019
Как сообщается, хорват подписал контракт на 1,5 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Манджукич сможет заработать десять миллионов евро.
Отметим, что хорват в этом сезоне не провел за Ювентус ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Манджукич мог присоединиться к Манчестер Юнайтед.
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