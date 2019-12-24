Нападающий Ювентуса покинул команду

Хорватский футболист перешел в катарский чемпионат.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич перешел в катарский Аль-Духаиль, об этом сообщается в Twitter нового клуба.

Как сообщается, хорват подписал контракт на 1,5 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Манджукич сможет заработать десять миллионов евро.

Отметим, что хорват в этом сезоне не провел за Ювентус ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Манджукич мог присоединиться к Манчестер Юнайтед.