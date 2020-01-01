Лукаку: Я советовался с Роналду перед переходом в Интер

Португалец рассказал, что в Италии сложно забивать.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал подробности своего перехода в итальянский клуб.

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“У меня был разговор с Криштиану Роналду перед переходом в Интер. Он сказал мне: “Серия А - это самая оборонительная лига в мире“.

Криштиану сказал мне, что забивал везде, где бы ни играл, но что в Италии делать это сложнее всего. Если Криштиану Роналду так думает, то это действительно так“, - приводит слова Лукаку Calciomercato.

Отметим, что ранее бельгиец рассказал, когда понял, что нужно уходить с Манчестер Юнайтед.