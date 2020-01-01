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Погба может перебраться в Ювентус зимой

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Туринцы предлагают за француза 60 миллионов евро.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может покинуть команду в ближайшее время, сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что в зимнее трансферное окно Ювентус готов предложить за футболиста 60 миллионов евро, а также включить в сделку хавбека Эмре Джана. 

Отмечается, что руководство МЮ рассмотрит предложение туринцев, потому что опасается, что не сможет удержать Поля в команде.

Напомним, что Погба перешел в Ювентус из Манчестер Юнайтед в 2012 году в качестве свободного агента. В составе итальянского клуба француз провел четыре сезона, после чего вернулся в МЮ за 105 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроки МЮ считают, что Погба больше не сыграет за клуб.

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Теги: футбол, Поль Погба, Ювентус, Манчестер Юнайтед
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