Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус выиграл борьбу за Холанда - СМИ

Комментариев: 0
Талантливый форвард Зальцбурга продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд, вероятнее всего, будет выступать в Серии А.

Читай также: Сульшер с юмором прокомментировал возможный трансфер Холанда в МЮ

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, напряженная борьба за футболиста между европейскими топ-клубами завершилась победой туринского клуба. Боссы "старой сеньоры" сумели уговорить Холанда перебраться именно к ним.

Ожидается, что переход состоится уже в зимнее трансферное окно, а сумма сделки составит порядка 30 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Холанда были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд и Милан, и фаворитами в покупке Эрлинга считались "красные дьяволы".

Ранее сообщалось, что Ювентус проиграл Лацио в матче за Суперкубок Италии.

Поделись:
Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, трансфер, Эрлинг Холанд, Зальцбург
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь