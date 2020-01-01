Ювентус выиграл борьбу за Холанда - СМИ

Талантливый форвард Зальцбурга продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд, вероятнее всего, будет выступать в Серии А.

Читай также: Сульшер с юмором прокомментировал возможный трансфер Холанда в МЮ

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, напряженная борьба за футболиста между европейскими топ-клубами завершилась победой туринского клуба. Боссы "старой сеньоры" сумели уговорить Холанда перебраться именно к ним.

Ожидается, что переход состоится уже в зимнее трансферное окно, а сумма сделки составит порядка 30 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Холанда были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд и Милан, и фаворитами в покупке Эрлинга считались "красные дьяволы".

Ранее сообщалось, что Ювентус проиграл Лацио в матче за Суперкубок Италии.