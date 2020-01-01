Гасперини: Малиновскому понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к Серии А

Итальянский специалист признался, что сразу заметил талант украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру полузащитника Руслана Малиновского, который присоединился к команде летом.

“Хорошо, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав. Теперь мы можем рассчитывать на куда более длинный список игроков.

Малиновский? Изначально было понятно, что он - талантливый игрок. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к Италии и новому чемпионату.

Здесь у футболистов нет много времени, чтобы принять решение, как в некоторых других лигах“, - приводит слова Гасперини Football-Italia.

В этом сезоне Малиновский провел за Аталанту 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский подорожал на полтора миллиона евро по версии Transfermarkt.