Гасперини: Малиновскому понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к Серии А
Итальянский специалист признался, что сразу заметил талант украинца.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру полузащитника Руслана Малиновского, который присоединился к команде летом.
“Хорошо, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав. Теперь мы можем рассчитывать на куда более длинный список игроков.
Малиновский? Изначально было понятно, что он - талантливый игрок. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к Италии и новому чемпионату.
Здесь у футболистов нет много времени, чтобы принять решение, как в некоторых других лигах“, - приводит слова Гасперини Football-Italia.
В этом сезоне Малиновский провел за Аталанту 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский подорожал на полтора миллиона евро по версии Transfermarkt.
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