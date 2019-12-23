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Цыганков может перебраться в чемпионат Италии

Комментариев: 2
Услугами украинца интересуется один из лидеров Серии А.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Главный тренер Интера Антонио Конте рассмотрит возможность трансфера полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, сообщает interlive.it.

Источник утверждает, что скауты миланского клуба изучили игру футболиста и предложили кандидатуру украинца менеджерам команды.

Отмечается, что несмотря на молодой возраст, Виктор уже имеет в своем активе 20 матчей за сборную Украины, которую тренирует Андрей Шевченко.

В этом сезоне Цыганков провел 27 матчей за Динамо во всех турнирах, где забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в мадридский Реал.

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Теги: футбол, Виктор Цыганков, Интер, чемпионат Италии, Серия А
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Комментариев (2)
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Avenger_    23.12.2019, 17:14
Оценка:  -2
Avenger_
Правильно,пусть хоть в нормальном чемпионате поиграет
гость  (аноним)  23.12.2019, 16:35
Оценка:  0
гость
Витя, вали из Динамо в Интер как можно скорее!
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