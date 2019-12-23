Цыганков может перебраться в чемпионат Италии

Услугами украинца интересуется один из лидеров Серии А.

Главный тренер Интера Антонио Конте рассмотрит возможность трансфера полузащитника Динамо Виктора Цыганкова, сообщает interlive.it.

Источник утверждает, что скауты миланского клуба изучили игру футболиста и предложили кандидатуру украинца менеджерам команды.

Отмечается, что несмотря на молодой возраст, Виктор уже имеет в своем активе 20 матчей за сборную Украины, которую тренирует Андрей Шевченко.

В этом сезоне Цыганков провел 27 матчей за Динамо во всех турнирах, где забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в мадридский Реал.