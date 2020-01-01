Сассуоло - Наполи 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

"Неаполитанцы" вырвали победу в концовке встречи.

Сассуоло - Наполи: видео голов и обзор матча Getty Images

В 17-м туре Серии А Наполи встречался с Сассуоло. “Неаполитанцы“ добыли волевую победу со счетом 2:1.

Решающий гол был забил в компенсированное время ко второму тайму. Отмечается, что болельщики Наполи угрожали игрокам расправой, если им не удастся победить.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сассуоло - Наполи:

Сассуоло — Наполи 1:2

Голы: Траоре, 29 — Аллан, 57, Элмас, 90+4

Сассуоло: Пеголо — Мулдур, Марлон (Романья, 51), Пезуло, Кильякопулос — Обьянг, Локателли, Дункан (Джуричич, 84), Траоре, Бога (Маньянелли, 81) — Капуто

Наполи: Мерет — Руй, Луперто (Хисай, 46), Манолас, ди Лоренцо — Зелински, Аллан, Руис (Элмас, 70) — Инсинье, Милик (Мертенс, 77), Кальехон

Предупреждение: Траоре, Локателли — Руй, Элмас