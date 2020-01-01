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Фанаты Наполи угрожали футболистам команды

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Болельщики требовали победу.
Фанаты Наполи
Фанаты Наполи
Getty Images

В 17-м туре Серии А Наполи встречался с Сассуоло. “Неаполитанцы“ добыли волевую победу со счетом 2:1. 

На 86-й минуте, когда счет был равным, фанаты Наполи запели в адрес футболистов клуба: “Если не выиграете, мы вас убьем“, об этом сообщает Calcio Napoli24.

Отметим, что на 94-й минуте “неаполитанцем“ удалось вырвать победу благодаря автоголу полузащитника Сассуоло Педро Обианга.

Напомним, что вначале декабря Наполи сменил главного тренера.

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Теги: Наполи, Сассуоло, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, скандал
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