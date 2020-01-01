Сарри - о Суперкубке Италии: Слезы проблемы не решат

Ювентус уступил в матче за Суперкубок.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри подвел итоги поражения против Лацио (1:3) в рамкх Суперкубка Италии.

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“Жаль, что мы упустили трофей. Впереди у нас есть еще пять месяцев, где мы можем претендовать на победы в разных турнирах. Это поражение не повлияет на сезон, слезы проблем не решат.

Мы не проиграли из-за трио Игуаин-Роналду-Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки.

Причина поражения в том, что нам не хватило свежести. Мы должны были быть готовы к таким трудности“, - приводит слова Сарри Sky Sport Italia .

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