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Сарри - о Суперкубке Италии: Слезы проблемы не решат

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Ювентус уступил в матче за Суперкубок.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри подвел итоги поражения против Лацио (1:3) в рамкх Суперкубка Италии.

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“Жаль, что мы упустили трофей. Впереди у нас есть еще пять месяцев, где мы можем претендовать на победы в разных турнирах. Это поражение не повлияет на сезон, слезы проблем не решат.

Мы не проиграли из-за трио Игуаин-Роналду-Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки.

Причина поражения в том, что нам не хватило свежести. Мы должны были быть готовы к таким трудности“, - приводит слова Сарри Sky Sport Italia .

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Лацио, Суперкубок Италии, футбол
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