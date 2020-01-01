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Ювентус - Лацио 1:3 видео голов и обзор матча Суперкубка Италии

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Лацио уверенно обыграл Юввентус.

Ювентус - Лацио: видео голов и обзор матча
Ювентус - Лацио: видео голов и обзор матча
Getty Images

В матче за Суперкубок Италии встречались Ювентус и Лацио.

Счет в матче открыл Луис Альберто на 16-й минуте. Ювентус сумел отыграться в конце первого тайма. Дибала оказался первым на добивании после удара Криштиану Роналду.

“Бело-голубые“ вновь вышли вперед на 73-й минуте матча, Лулич забил ударом после навеса. В конце второго тайма игрок Ювентус Бентакур получил вторую желтую карточку за нарушение возле штрафной площади. Катальди этот штрафной и реализовал. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лацио:

Ювентус — Лацио 1:3

Голы: Дибала, 45 — Луис Альберто, 16, Лулич, 73 Катальди, 90+4

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75) — Дибала — Игуаин (Рэмси, 67), Роналду.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 66), Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто, Лулич — Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.

Предупреждения: Матюиди, Бентанкур — Лейва, Луис Альберто, Катальди.

Удаление: Бентакур (90+3)

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Теги: Лацио, Ювентус, Суперкубок Италии, футбол, видео голов, обзор матча, футбол
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