Ювентус - Лацио 1:3 видео голов и обзор матча Суперкубка Италии
В матче за Суперкубок Италии встречались Ювентус и Лацио.
Счет в матче открыл Луис Альберто на 16-й минуте. Ювентус сумел отыграться в конце первого тайма. Дибала оказался первым на добивании после удара Криштиану Роналду.
“Бело-голубые“ вновь вышли вперед на 73-й минуте матча, Лулич забил ударом после навеса. В конце второго тайма игрок Ювентус Бентакур получил вторую желтую карточку за нарушение возле штрафной площади. Катальди этот штрафной и реализовал.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Лацио:
Ювентус — Лацио 1:3
Голы: Дибала, 45 — Луис Альберто, 16, Лулич, 73 Катальди, 90+4
Ювентус: Щесны — Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75) — Дибала — Игуаин (Рэмси, 67), Роналду.
Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 66), Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто, Лулич — Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.
Предупреждения: Матюиди, Бентанкур — Лейва, Луис Альберто, Катальди.
Удаление: Бентакур (90+3)
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