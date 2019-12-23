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Аталанта - Милан 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Аталанта не оставила шансов "россонери".

Аталанта - Милан: видео голов и обзор матча
Аталанта - Милан: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 18-м туре чемпионата Италии Аталанта дома принимала Милан.

Хозяева поля разгромили гостей, забив 5 безответных мячей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Милан:

Аталанта — Милан 5:0

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс (Хатебур, 89) — Иличич (Муриэль, 79), Малиновский — Гомес (Фрелер, 88).

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) — Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек, 65) — Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу.

Предупреждения: Кастань, де Роон — Мусаккьо, Сусо, Романьоли, Кессье.

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Теги: Аталанта, Милан, Сериа А, футбол, чемпионат Италии по футболу, видео голов, обзор матча
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Комментариев (1)
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ДобрячийСер    23.12.2019, 07:51
Оценка:  -2
ДобрячийСер
Вот это футбол!
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