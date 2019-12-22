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Роналду снял с себя медаль после поражения в матче за Суперкубок

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Криштиану Роналду не привык получать серебряные медали.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com

Туринский Ювентус уступил Лацио в матче за Суперкубок Италии, поэтому во время церемонии награждения игроки туринского клуба получили серебряные медали.

Не всем это было в радость, в частности нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сразу же после награждения снял медаль с шеи и дальше держал ее в руках.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус
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