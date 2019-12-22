Роналду снял с себя медаль после поражения в матче за Суперкубок
Криштиану Роналду не привык получать серебряные медали.
Туринский Ювентус уступил Лацио в матче за Суперкубок Италии, поэтому во время церемонии награждения игроки туринского клуба получили серебряные медали.
"Ronaldo's not one for silver medals, is he?" 👀— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019
CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO
Не всем это было в радость, в частности нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сразу же после награждения снял медаль с шеи и дальше держал ее в руках.
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