Роналду снял с себя медаль после поражения в матче за Суперкубок

Туринский Ювентус уступил Лацио в матче за Суперкубок Италии, поэтому во время церемонии награждения игроки туринского клуба получили серебряные медали.

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?" 👀



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO