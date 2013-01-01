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Роналду проиграл в финале впервые с 2013 года

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Криштиану Роналду прервал свою серию побед в финалах турниров.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус проиграл Лацио в матче за Суперкубок Италии. Таким образом, нападающий туринцев Криштиану Роналду не сумел продлить серию выигранных подряд финалов.

До этого Роналду побеждал в 12 подряд решающих матчах в разных турнирах (четырежды – в Лиге чемпионов, трижды – на клубном чемпионате мира, дважды – в Суперкубке УЕФА и по разу – на чемпионате Европы, в Суперкубке Италии и Лиге наций).

В последний раз Роналду проигрывал в финале турнира 17 мая 2013 года, когда Реал уступил Атлетико в финале Кубка Испании (1:2).

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