Игрок Интера посвятил маме свой дебютный гол

Молодой форвард Интера Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в старте в матче чемпионата Италии против Дженоа и отметил свой выход в основе дебютным голом.

При счете 2:0 в пользу Интера хозяева заработали пенальти и Лукаку позволил пробить молодому партнеру. После игры футболист обнял маму, которая наблюдала за ним с трибун и признался, что посвятил свой дебютный гол ей.

"Я только что увидел маму на трибунах – этот гол для нее. Я вспомнил все ее жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – сказал Эспозито Sky Sport Italia, еле сдерживая слезы.

