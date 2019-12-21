Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Интера посвятил маме свой дебютный гол

Комментариев: 0
Себастьяно Эспозито отпраздновал первый гол с мамой.
Игрок Интера посвятил маме свой дебютный гол

Молодой форвард Интера Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в старте в матче чемпионата Италии против Дженоа и отметил свой выход в основе дебютным голом.

При счете 2:0 в пользу Интера хозяева заработали пенальти и Лукаку позволил пробить молодому партнеру. После игры футболист обнял маму, которая наблюдала за ним с трибун и признался, что посвятил свой дебютный гол ей.

"Я только что увидел маму на трибунах – этот гол для нее. Я вспомнил все ее жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – сказал Эспозито Sky Sport Italia, еле сдерживая слезы.

Поделись:
Теги: Интер, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь