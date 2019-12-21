Игрок Интера посвятил маме свой дебютный гол
Себастьяно Эспозито отпраздновал первый гол с мамой.
Молодой форвард Интера Себастьяно Эспозито впервые во взрослой карьере вышел в старте в матче чемпионата Италии против Дженоа и отметил свой выход в основе дебютным голом.
При счете 2:0 в пользу Интера хозяева заработали пенальти и Лукаку позволил пробить молодому партнеру. После игры футболист обнял маму, которая наблюдала за ним с трибун и признался, что посвятил свой дебютный гол ей.
"Я только что увидел маму на трибунах – этот гол для нее. Я вспомнил все ее жертвы, все сэндвичи, которые она готовила мне перед тренировками", – сказал Эспозито Sky Sport Italia, еле сдерживая слезы.
💭 | Sebastiano had a dream...— Inter (@Inter_en) December 21, 2019
Mum helped it come true 💖
These moments ☺#InterGenoa #ForzaInter ⚫🔵 pic.twitter.com/yeVYYyNqo0
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