Лацио добыл Суперкубок Италии

Команда Симоне Индзаги сумела отправить в ворота туринцев три мяча.

Лацио в пятый раз в истории завоевал Суперкубок Италии. В матче за трофей римская команда в Саудовской Аравии победила Ювентус со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Луис Альберто после затяжной позиционной атаки, но к концу тайма Пауло Дибала счет сравнял.

Во втором тайме "орлы" забили вновь. После навеса на дальнюю штангу мяч слету поймал Лулич.

Ювентус пытался спасти матч, но нарвался на контратаку, которую фолом остановил Бентанкур. Желтая карточка для него оказалась второй, а со штрафного, который принес удаление еще и точным ударом отличился Катальди.

Ювентус — Лацио 1:3

Голы: Дибала, 45 — Луис Альберто, 16, Лулич, 73 Катальди, 90+4

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75) — Дибала — Игуаин (Рэмси, 67), Роналду.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Луис Альберто, 66), Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто, Лулич — Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.



Предупреждения: Матюиди, Бентанкур — Лейва, Луис Альберто, Катальди.

На 90+3-й минуте был удален Родриго Бентанкур (Ювентус) (повторное предупреждение).