Фиорентина отправила в отставку тренера команды после разгрома от Ромы Фонсеки

Винченцо Монтелла покинул тренерский мостик "фиалок".

Итальянская Фиорентина приняла решение разорвать контракт с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей для боссов "фиалок" стало поражение от Ромы на собственном поле со счетом 1:4. После 17-ти туров Фиорентина занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 баллов.

Отметим, что сейчас команда близка к зоне вылета из чемпионата Италии в дивизион ниже. "Фиалок" отделяет от зоны вылета всего лишь 4 пункта.