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Фиорентина отправила в отставку тренера команды после разгрома от Ромы Фонсеки

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Винченцо Монтелла покинул тренерский мостик "фиалок".
Винченцо Монтелла
Винченцо Монтелла
Getty Images

Итальянская Фиорентина приняла решение разорвать контракт с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей для боссов "фиалок" стало поражение от Ромы на собственном поле со счетом 1:4. После 17-ти туров Фиорентина занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 баллов.

Отметим, что сейчас команда близка к зоне вылета из чемпионата Италии в дивизион ниже. "Фиалок" отделяет от зоны вылета всего лишь 4 пункта.

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Теги: Винченцо Монтелла, Фиорентина, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, отставка, чемпионат Италии
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