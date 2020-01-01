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Фиорентина - Рома 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Подопечные Паулу Фонсеки разгромили своего соперника.

Фиорентина - Рома: видео голов
Фиорентина - Рома: видео голов
Getty Images

Римская Рома на выезде крупно обыграла Фиорентину (1:4) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Подопечные Паулу Фонсеки четыре раза поразили ворота соперника и лишь один раз позволили сопернику забить гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина - Рома:

Фиорентина - Рома 1:4
Голы: Бадель, 34 - Джеко, 19, Коларов, 21, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88

Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Касерес - Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эйссерик, 83), Бадель, Пулгар, Дальберт - Влахович, Боатенг (Педро, 66).

Рома: Лопес - Флоренци, Смоллинг, Манчини, Коларов - Диавара, Верету, Пеллегрини (Калинич, 85) - Дзаньоло (Спинаццола, 90+), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).

Предупреждения: Песселья , Касерес, Кастровилли, Влахович - Коларов, Диавара, Дзаньоло

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Теги: Рома, Фиорентина, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Италии по футболу, Серия А, чемпионат Италии
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