Фиорентина - Рома 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Подопечные Паулу Фонсеки разгромили своего соперника.

Фиорентина - Рома: видео голов Getty Images

Римская Рома на выезде крупно обыграла Фиорентину (1:4) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Подопечные Паулу Фонсеки четыре раза поразили ворота соперника и лишь один раз позволили сопернику забить гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина - Рома:

Фиорентина - Рома 1:4

Голы: Бадель, 34 - Джеко, 19, Коларов, 21, Пеллегрини, 73, Дзаньоло, 88

Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Касерес - Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эйссерик, 83), Бадель, Пулгар, Дальберт - Влахович, Боатенг (Педро, 66).

Рома: Лопес - Флоренци, Смоллинг, Манчини, Коларов - Диавара, Верету, Пеллегрини (Калинич, 85) - Дзаньоло (Спинаццола, 90+), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).

Предупреждения: Песселья , Касерес, Кастровилли, Влахович - Коларов, Диавара, Дзаньоло