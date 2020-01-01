Конте: Интер должен закончить год лидером Серии А

"Нерадзурри" будут бороться на победу.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от последней игры в чемпионате Италии.

“Я всегда говорил, что для Интера очень важно завершить год и встретить Рождество лидером Серии А.

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Это будет положительным знаком для нас, это нам придаст психологической уверенности. Я не сомневаюсь, что игроки это понимают и полностью отдадут свои силы на поле.

У болельщиков я прошу поддержать команду в матче“, - сказал Конте на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Интер - Дженоа состоится в субботу, 21 декабря. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Конте объявил бойкот СМИ.