Тренер Аталанты - о выходе в плей-офф ЛЧ: Мы добились исторического результата
Команда из Бергамо в последнем туре добыла путевку в плей-офф ЛЧ.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подвел итоги прошедшего футбольного года.
“Я поверил, что выйдем в плей-офф ЛЧ, когда увидел, что по результатам жеребьевки нам попали Шахтер и загребское Динамо. Я не сомневался, что Сити выйдет из группы. Мы добились исторического результата.
2019-й год был необычным для Аталанты. Всегда хвалю своих футболистов. Они настоящие создатели всего того, чего мы достигли в сезоне. Они сделали нечто великое.
Мы проиграли финал Кубка Италии, но нашли в себе силы и стали третьими в серии А,“ - приводит слова Гасперини Tuttosport.
Напомним, что Аталанта сыграет с Валенсией в плей-офф Лиги чемпионов.
Полная версия правил