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Фонсека: Матч против Фиорентины не будет легкой прогулкой

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Наставник Ромы отметил, что "фиалки" всегда создают римлянам проблемы.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч против Фиорентины в рамках 17 тура чемпионата Италии.

“Фиорентина всегда создает проблемы Роме. Это хорошая команда с очень сильными игроками. Они провели отличный матч против Интера. Предстоящий матч не будет для нас легкой прогулкой, поэтому нам нужно быть сконцентрированными“.

Также португальский специалист рассказал о кадровой ситуации в команде.

“Смоллинг тренировался вчера и сегодня. У него все хорошо, поэтому он может сыграть против Фиорентины. Что касается Клюйверта, то он не готов. Лучше не рисковать. Нам нужно немного подождать, чтобы он полностью восстановился“, - цитирует Фонсеку Football Italia.

Матч Фиорентина - Рома состоится в пятницу, 20 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Паулу Фонсека, Фиорентина, Рома, Серия А, чемпионат Италии
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